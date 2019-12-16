من منتدى شباب العالم.. هاني عازر لـ صدى البلد: سأشارك فى مشروعات قومية كبرى قريبا.. فيديو وصور

قال هانى عازر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية خلال مشاركته في النسخة الثالثة أن أهمية النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ تكمن فى مشاركة 7000 شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن 300 ألف شاب وشابة قدموا على الانترنت للمشاركة فى المنتدى، وفي ألمانيا هناك عدد كبير من الشباب اخبروه برغبتهم فى حضور المنتدى ، مما يعطى سمعة جيدة عن مصر فى الخارج.





وتابع المهندس المصرى العالمى هانى عازر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية أن شباب العالم يتبادلون الأفكار من خلال المنتدى ، لكى يأخذ منه شبابنا المصرى ما يناسب مع عاداتنا وتقاليدنا كمصريين ونأخذ المفيد لنا ، مما يعطى ثقة لشبابنا لكى تكون لديه ثقة أكبر فى نفسه، ولابد يعلم شبابنا المصرى انه ليس هناك أى فرق بينهم وبين اى شباب من مختلف دول العالم فى العقلية ، حيث انه من الممكن ان يأخذ شبابنا فكرة ويدرسها ويطورها ويستطيع ان يستفيد بها فى مجتمعه.





أجرى "صدى البلد" حوارا مع المهندس المصرى العالمى هانى عازر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية خلال مشاركته في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.وأضاف عازر خلال حواره لـ"صدى البلد " أننا لابد أن نوجه رسالة شكر للرئيس السيسى على تبنيه لفكرة عقد منتدى شباب العالم منذ ٣ سنوات ، حيث تجلت هذه الرسالة فى تجميع شباب من مختلف الجنسيات ودول العالم ومختلف الأديان ، مشيرا إلى أننا نرحب بالجميع وبلدنا مفتوحة للمحبة والسلام.وأوضح أن منتدى شباب العالم أظهر مدى اهتمام الرئيس السيسى بشبابنا ومصريتنا فى بلدنا بالخارج ونرتبط ببلدنا التى تربينا فيها بالأماكن التى عشنا فيها ، قائلا :" عاوزين نرد الجميل لبلدنا والذى لن نستطيع أن نرده لأن بلدنا خيرها كتير علينا".وفيما يتعلق باستفادة الدولة من طيورها المهاجرة من علمائها المصريين فى الخارج والذى ومثلهم فإننى أرى أن الرئيس السيسى اهتم بشكل كبير بهم منذ عام ٢٠١٤ حينما تولى رئاسة البلاد ، حيث اجتمع بعلماء مصر فى الخارج للاستفادة من خبراتهم لصالح مصر.واضاف: كان لى الشرف اننى شاركت مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشباب مصر فى مشروع الأنفاق تحت قناة السويس الجديدة ، والذى كان بمثابة إعجاز حقيقى ، حيث جعل شبابنا يتعلم كيفية عمل أنفاق قائلا: " بقى عندنا جيل أنفاق ومش محتاجين أجانب"، مشيرا إلى أن هذه رسالة جيدة جدا بأننا مع بعضنا البعض ونستطيع ان نعوض بعضنا البعض.وفيما يتعلق بالمشروعات التى تستعين به الدولة فيه كشف عازر عن مشاركته فى مشروعات قومية كبيرة فى مصر قريبا ، وسيتم الإعلان عنه فى الوقت المحدد.ووجه عازر رسالة فى ختام حواره قائلا: " نشكر الرئيس وبنقوله كمل المشوار واحنا وراك وقدامك و بطلبنا كن شبابنا يكملوا معاه المشوار لانه بدراعهم القوى هيبنوا مصر الجديدة".وانطلق مساء أمس السبت منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت امس السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى .