تجديد حبس شخص لاتهامه بقتل طالب جامعي في الزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طالب جامعي بسبب مشاجرة بينهما لقيام المتهم بمعاكسة شقيقة المجني عليه بالزاوية الحمراء.



وكان قسم الزاوية الحمراء تلقى بلاغا من المستشفى بوفاة طالب جامعي ٢١ سنة إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة‪.‬



وبسؤال والده اتهم جاره عاطل بالتعدي على ابنه بالضرب وإحداث إصابة به أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لقيام المتهم بمعاكسة شقيقة المجني عليه التلميذة بالاعدادي ١٥ سنة ورميها بعبارات تخدش الحياء أثناء سيرها في الشارع‪.‬



وتمكن ضباط الادارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهم وشقيقه الطالب ووالدهما لاشتراكهما في تحريض المتهم على ارتكاب الواقعة‪.‬



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لبدء التحقيق.