عبد المحسن سلامة يكشف حقيقة ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. فيديو

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، إنه من المستحيل أن تموت الصحافة، مؤكدًا أن الصحافة قوية وستظل كذلك، لافتًا إلى أن هناك أزمة اقتصادية تعاني منها الصحافة فى هذا الوقت تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية الموجودة على مستوى الدولة، موضحًا أن الأزمة ستحل قريبًا.



وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الصحافة من الممكن أن تختلف أشكالها سواء ورقى أو إليكترونى ولكنها لن تندثر أبدًا لأن العالم كله لا يستطيع أن يستغنى عنها أبدًا، مؤكدًا أنه طالب أكثر من مرة بضم الصحفيين الإلكترونيين لنقابة الصحفيين حينما كان نقيبًا للصحفيين.



وتابع: مازلت أطالب بضم الصحفيين الإلكترونيين بصفتى عضو فى الجمعية العمومية بالنقابة، مشيرًا إلى أن الصحافة الالكترونية جزء مهم جدًا من الكيان الصحفى فى مصر ويجب أن يكون عضو كامل غير منقوص مثله مثل الصحفى الورقى تمامًا.



وفى سياق آخر، أكد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق ، أن منتدى شباب العالم منصة مهمة لحوار الشباب ومن الممكن أن يكون له دور فى إشاعة السلام العالمى و إنهاء التوترات.



وأردف عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، إن تنظيم منتدى شباب العالم هذا العام جميل جدًا ومنظم، لافتًا إلى أن فكرة المنتدى من الاساس جميلة جدًا ورائعة، حيث أنه يجمع اكثر من 8 آلاف شاب من مختلف دول العالم فى مكان واحد لكى يتبادلوا الثقافات شئ جميل جدًا وإيجابى.

