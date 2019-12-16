عضو اتحاد الليبراليين العرب في موريتانيا: أفريقيا مستنزفة من خيرة شبابها.. فيديو

قال خليل محفوظ عضو اتحاد الليبراليين العرب بموريتانيا، والمشارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إن قارة أفريقيا مستنزفة من خيرة شبابها الذين يريدون العبور إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.



وأضاف خليل محفوظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» في تغطية خاصة من شرم الشيخ لفعاليات منتدى شباب العالم، أن منتدى شباب العالم، يحتوى الشباب ويسمع لكل الأراء، وازدحام الآراء يخرج الصواب ومن ثم تتبلور رؤية لدى الشباب عن مشاكلهم وطرق حلها.



وتابع خليل محفوظ، أن أهم ما يميز المنتدى أن الشباب يناقشون مع بعضهم ومع صناع القرار مشاكلهم ويعرضون حلول لها.



وعبر عضو اتحاد الليبراليين العرب بموريتانيا عن انبهاره بمشروع مصر الزراعي، ومشروع المليون صوبة زراعية مشيرا إلى أنه يوصي بلاده بعقد شراكة مع مصر للاستفادة من خبراتها لأنها رائدة في المجال الزراعي.