ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو اتحاد الليبراليين العرب في موريتانيا: أفريقيا مستنزفة من خيرة شبابها.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:25 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال خليل محفوظ عضو اتحاد الليبراليين العرب بموريتانيا، والمشارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إن قارة أفريقيا مستنزفة من خيرة شبابها الذين يريدون العبور إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

وأضاف خليل محفوظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» في تغطية خاصة من شرم الشيخ لفعاليات منتدى شباب العالم، أن منتدى شباب العالم، يحتوى الشباب ويسمع لكل الأراء، وازدحام الآراء يخرج الصواب ومن ثم تتبلور رؤية لدى الشباب عن مشاكلهم وطرق حلها.

وتابع خليل محفوظ، أن أهم ما يميز المنتدى أن الشباب يناقشون مع بعضهم ومع صناع القرار مشاكلهم ويعرضون حلول لها.

وعبر عضو اتحاد الليبراليين العرب بموريتانيا عن انبهاره بمشروع مصر الزراعي، ومشروع المليون صوبة زراعية مشيرا إلى أنه يوصي بلاده بعقد شراكة مع مصر للاستفادة من خبراتها لأنها رائدة في المجال الزراعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسائل الإعلام الدولي تهتم بمتابعة النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم

بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لـ منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

أعضاء تنسيقية الأحزاب يكشفون لـ صدى البلد كواليس ورش العمل وجلسات منتدى شباب العالم .. ويؤكدون: ألمانيا والإمارات تقتديان بـ مصر

وسائل الإعلام العالمية تهتم بفعاليات منتدى شباب العالم: مصر لها دور كبير في إيقاظ الوعي الدولي.. والجلسات مهمة لوضع الحلول لكثير من المشكلات

أصغر مشاركة في منتدى شباب العالم: توصلت لـ موبايل ابلكيشن لحل المشاكل في أفريقيا

لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر انعقاد أولى جلسات منتدى شباب العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

هل لمس النجاسة ينقض الوضوء .. الإفتاء توضح| فيديو

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

جبروت أم .. أقصرية تترك طفلتها داخل المقابر فريسة للحيوانات والبرد القارس

خروج سوزان مبارك من المستشفي

الموت يفجع الفنان سامو زين.. تفاصيل

مبابي يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. رغم صغر سنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور