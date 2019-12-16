أستاذ قانون دولي: حفل منتدى الشباب تضمن رسائل تحفيزية دافعة للتفاؤل

أشاد الدكتور محمد شوقي عبد العال، أستاذ القانون الدولي باقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، معربًا عن سعادته بحفل الجلسة الافتتاحية للمنتدى.



وقال "عبد العال" في تصريح لـ"صدى البلد" إن حفل الافتتاح تضمن رسائل تحفيزية دافعة للتفاؤل والأمل من خلال تجربة الطفل زين يوسف محارب السلطان، فهذه التجارب البشرية تغلب أصحابها على المشكلات لإثبات الذات، وعلى الشباب الاستفادة من ذلك وعدم اليأس.



ونوه بأن الأوبريت الذي قدم في جلسة الافتتاح كان رائعا وكلماته معبرة، لافتًا إلى أن المنظمين للمنتدى واستطاعوا إثبات جرته في التنظيم وحسن الإدارة والتعامل مع الآخر، لبعث رسالة للمشاركين أن مصر دولة حضارة.



وانطلقت السبت، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.



وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر في التواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.