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رياضة

هاني حتحوت: فايلر يحتاج لحلول لإهدار الفرص والوصول لمرمى المنافس.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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حسام الحارتي
قال الإعلامي هانى حتحوت، هاني حتحوت، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للنادي الأهلي، يحتاج لحلول لإهدار الفرص والوصول لمرمى المنافس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدي البلد»، إن فايلر يحتاج لحلول من أجل إهدار الفرص التى تتاح للأهلي خلال المباريات، وضرب التكتلات الدفاعية للفرق التى تواجه الأهلي.

كما أوضح حتحوت إن فايلر يواصل تجربة أكثر من خطة وتكتيك، خاصة بعد تعاقد الأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا، والطريقة التى تناسب تواجده بجوار أجايي ورمضان صبحي مثل التى لعب بها اليوم أمام حرس الحدود.

كما أشار حتحوت إن طارق العشري منح مدربي الفرق المنافسة، روشتة مواجهة الأهلى وتعطيل لاعبين ولذلك، فالمدرب السويسري مطالب بالبحث عن حلول حتى لا تتأزم الأمور مرة أخري.
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