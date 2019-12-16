حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 16/12/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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القوس

الجدي

الدلو



مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا ويفيدك أن تتأنى في قراراتك وردود أفعالك.





الحوت



يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الاثنين 16 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 16 ديسمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.من21/3 إلى 20/4مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي قد يجعلك منتعشا وقادرا على الإنجاز وهناك فرصة لقضاء أوقات مهنية وعائلية مميزة ودافئة.عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأجواء رومانسية هادئة وتتألق مواهبك.من 21/4 إلى 21/5عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك تجاه الأحباب ووسط العائلة على أكمل وجه.مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.من 22/5 إلى 21/6عاطفيا: الوضع الفلكي داعم.. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات ويجعلك ذلك تحل مواقف دقيقة بلباقتك ودبلوماسيتك.من 22/6 إلى 22/7مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للتركيزعلى أمور مالية ومهنية وقد تنجح في تحقيق مكاسب إذا راجعت جيدا خطواتك وحساباتك.عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. المريخ في منزل العلاقات قد يساعدك على التعامل بحكمة وتروي.من 23/7 إلى 22/8عاطفيا وصحيا: القمر في برجك يجعلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.مهنيا واجتماعيا: تمدك الأفلاك بروح الفكاهة مما يساعدك اليوم على الخروج من أي مأزق.من 23/8 إلى 22/9عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك ألا تعلن أخبارك العاطفية ولا خططك وأفكارك.. حاول أن تقتصد في كلامك والزم السرية والكتمان.مهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة والتأمل وينفعك ذلك في استنتاج معلومات تفيدك.من 23/9 إلى 22/10مهنيا: تنظر للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع المحيطين بك.عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تناغم الشمس والقمر يمنحك يوما مناسبا للاستمتاع بوقتك مع الأحباب والأصدقاء وستشعر بالسعادة لتواجدك معهم.من 23/10 إلى 22/11عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك أن تسيطر اليوم على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تمضي على مهل وأن تتجنب المجازفة والمخاطر.من 23/11 إلى 21/12مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يمدك بالفضول والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.عاطفيا: تبدو اليوم ملهما وقد تلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.من 22/12 إلى 20/1عاطفيا واجتماعيا: قد تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتكتسب خبرات جديدة وتساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة.مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة، فقط حافظ على السرية والكتمان.من 21/1 إلى 19/2عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.من 20/2 إلى 20/3عاطفيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة يمنحك اليوم شعورا بالطاقة وتبدو مشرقا ومؤثرا في الجنس الآخر.مهنيا وعائليا: تمدك الأفلاك بالحماس وتنجز سريعا وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك.