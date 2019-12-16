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رياضة

أدهم السلحدار: الإسماعيلي يسير بخطى ثابتة.. ونسعى لتطوير الأداء

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:06 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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حسام الحارتي
أبدى أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للإسماعيلي، سعادته بفوز الفريق على إف سي مصر في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

قال السلحدار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الإسماعيلي يسير بخطى ثابتة ونسعى لتطوير الآداء".

وواصل: "ننفذ عملا تكتيكيا مع اللاعبين وهو ما يحتاج للوقت والتركيز لكننا لا نملك رفاهية الوقت خاصة وأننا نخوض مباراة كل 3 أيام"، مشيرًا إلى أن الفريق أهدر العديد من الفرص أمام إف سي مصر وسيعمل الجهاز الفني على علاج هذا الأمر.
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