أديب المهمشين.. لمحات من حياة الروائي خيري شلبي ابن كفر الشيخ

ينتمي حشد كبير من المثقفين والأدباء والشعراء إلى محافظة كفر الشيخ، ومن بين هؤلاء العظماء، الكاتب والروائي الكبير، خيري شلبي، الذي ولد بقرية شباس عمير التابعة لمركز قلين في 31 يناير 1938، وتوفي في سبتمبر 2011م، عن عمر يناهز 73 عامًا، وكان يلقب بأديب المهمشين.



يُعد الروائي الكبير خيري شلبي، رائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية المعاصرة، وتعد روايته (رحلات الطرشجي الحلوجي) عملًا فريدًا في بابها، وقد ترجمها إلى الإنجليزية المترجم الأمريكي مايكل كوبرسون، وحظيت بشهرة كبيرة وواسعة.



أثرت الطبيعة الخلابة التي عاشت فيها الروائي خيري شلبي في ريف شباس عمير بمحافظة كفر الشيخ، في أدبه الروائي، التي كانت تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الأطيار والأشجار والحيوانات والحشرات وكل ما يدب على الأرض.



ففي فترة السبعينيات من القرن الماضي كان خيرى شلبي باحثا مسرحيا، اكتشف من خلال البحث الدؤوب أكثر من 200 مسرحية مطبوعة في القرن التاسع عشر وأواسط القرن العشرين، بعضها تم تمثيله على المسرح بفرق شهيرة وقد نشرت أسماء الفرق والممثلين، وبعضها الآخر يدخل في أدب المسرح العصى على التنفيذ.



ابتدع شلبي في الصحافة المصرية لونًا من الكتابة الأدبية كان موجودًا من قبل في الصحافة العالمية ولكنه أحياه وقدم فيه إسهامًا كبيرًا اشتهر به بين القراء، وهو فن البورتريه، حيث يرسم القلم صورة دقيقة لوجه من الوجوه تترسم ملامحه الخارجية والداخلية، إضافة إلى التكريس الفني للنموذج المراد إبرازه.



وقدم الروائي والكاتب الكبير خيري شلبي، في فن البورتريه 250 شخصية من نجوم مصر في جميع المجالات الأدبية والفنية والسياسية والعلمية والرياضية، على امتداد ثلاثة أجيال، من جيل طه حسين إلى جيل الخمسينيات إلى جيل الستينيات بأسلوب أدبي جميل وبديع.



قُدمت أعماله للسينما والتليفزيون في: فيلم الشطار مع المخرج نادر جلال عن رواية بنفس العنوان، وفيلم سارق الفرح مع المخرج داود عبد السيد عن قصة قصيرة، ورواية وكالة عطية تناولها الممثل المصري حسين فهمى كعمل تليفزيوني في مسلسل يحمل نفس الاسم وتم عرضه في رمضان 2009م، ومسلسل (الوتد) من إخراج أحمد النحاس، مسلسل (الكومى) عن ثلاثية الأمالي ومن إخراج محمد راضي.



نال الروائي الكبير خيري شلبي، العديد من الجوائز والأوسمة، منها جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1980- 1981، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1980 – 1981، وجائزة أفضل رواية عربية عن رواية "وكالة عطية" 1993 ، والجائزة الأولى لاتحاد الكتاب للتفوق عام 2002، وجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية وكالة عطية 2003، وجائزة أفضل كتاب عربى من معرض القاهرة للكتاب عن رواية صهاريج اللؤلؤ 2002.



كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2005، ورشحته مؤسسة "إمباسادورز" الكندية للحصول على جائزة نوبل للآداب، وتولى رئاسة تحرير مجلة الشعر (وزارة الإعلام) لعدة سنوات، وتولى حتى رحيله رئاسة تحرير سلسلة: مكتبة الدراسات الشعبية الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة (وزارة الثقافة).



ومن أشهر رواياته: السنيورة، الأوباش، الشطار، الوتد، العراوى، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالى (أولنا ولد - وثانينا الكومى - وثالثنا الورق)، بغلة العرش، لحس العتب، منامات عم أحمد السماك، موت عباءة، بطن البقرة، صهاريج اللؤلؤ، نعناع الجناين.

