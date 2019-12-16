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مرأة

لن تكلفك 5 جنيهات.. تخلصى من نزلات البرد الشديدة بهذه البذور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
نزلات البرد
نزلات البرد
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لمياء الياسين
أطعمة وأعشاب عديدة يفضل تناولها باستمرار أثناء نزلات البرد الحادة فهى لها مفعول السحر فى أن تخلصك من السعال المستمر أو الأنف المسدود باستمرار. 

موقع "powerofpositivity " يقدم العديد من الأطعمة التي تخلصك من المخاط بأسهل طريقة ممكنة..

1. الزنجبيل
يتمتع الزنجبيل بقدرات سحرية على الشفاء بسبب مكوناته المضادة للأكسدة الفريدة . كما أنه مضاد للالتهابات حتى إذا كنت لا تحب الزنجبيل يمكنك مزجه مع الكركم للحصول على نكهة أفضل وقدرات علاجية أفضل.

2. التوت
 مليئ بفيتامين C والبوتاسيوم وله تأثيرها كبير في التخلص من السموم يقلل من الإفراط في إنتاج المخاط في جسمك

3. الأناناس
يخلص الجسم من السموم ويحتوي الأناناس على بروميلين الذى يساعد فى التخلص من المخاط بنجاح.

4. بذور اليقطين
تعتبر بذور اليقطين من مضادات الأكسدة الشائعة في الطب الصيني إن تناول بعض بذور اليقطين سيقلل بالتأكيد من تدفق المخاط ويساعدك على التنفس بسهولة أكبر.
لن تكلفك 5 جنيهات.. تخلصى من نزلات البرد الشديدة بهذه البذور
لن تكلفك 5 جنيهات.. تخلصى من نزلات البرد الشديدة بهذه البذور
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