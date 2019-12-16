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أعضاء تنسيقية الأحزاب: الإرهاب أهم تحدي يواجه العالم.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال أحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والمشارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إن الإرهاب أهم تحدي يواجه العالم ، والمنطقة المحيطة بمصر ملتهبة إلى جانب نزاعات دول المتوسط.

وأضاف أحمد مشعل في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» في تغطية خاصة من شرم الشيخ لفعاليات منتدى شباب العالم، أن دور المرأة مهم في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر.

وتابع أحمد مشعل، أن جلسات منتدى شباب العالم تناقش الأمن الفكري الذي يؤسس المواطن ليكون عضوا فاعلا قادرا على التمييز بين المتطرف والسليم ولديه القدرة على الإطلاع والتعرف على المشاكل التي تواجهها ببلده والدفاع عن مصر.

ومن جانبه قال محمد المليجي عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن أهم رسالة من المنتدى هي لقاء الحضارات وتبادل الأفكار مع شباب العالم لحل المشاكل المشتركة.

وأكد محمد المليجي أن جلسة الذكاء الاصطناعي تهدف إلى استخدام ما وصل له العلم في الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في كافة مناحي الحياة .

بينما قالت غادة فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والمشاركة بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إن ظهور الفتاة الصومالية المحجبة في المنتدى أعطى الأمل لفتيات كثيرات على أنهن قادرات على إظهار قدراتهن والتعبير عن أنفسهن، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يساند المراة والشباب منذ توليه رئاسة الجمهورية.
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