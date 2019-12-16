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رياضة

طارق العشري: حرس الحدود يفتقد ثقافة الفوز على أرضه

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:02 ص
طارق العشري
طارق العشري
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حسام الحارتي
يرى طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن فريقه يفتقد ثقافة الفوز بالمباريات التي تقام على ملعبه.

قال طارق العشري في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "نفتقد الفوز على ملعبنا كما نفتقد للفوز على المنافسين المباشرين".

وتابع طارق العشري: "الحرس تعادل مع طنطا وإف سي مصر وهما منافسين مباشرين لنا، وقدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد السكندري لكن خسرنا بركلة جزاء".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وحرس الحدود بفوز الأحمر بهدف دون رد، التي تقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل عمرو السولية هدف التقدم في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق تسديدة صاروخية فك بها شفرة دفاعات حرس الحدود التي صنعها طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود.
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