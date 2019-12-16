محافظ الفيوم يتفقد مدينة إطسا ليلا.. ويجتمع برئيس المركز

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في جولة مفاجئة مساء اليوم، عددًا من شوارع مركز ومدينة إطسا، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ رصد تدني مستوى النظافة بعددًا من الشوارع، موجهًا رئيس المركز برفع مستوى النظافة، كما تفقد المحافظ مقر مجلس المدينة، وعقد اجتماعًا مع المحاسب عادل عبدالكريم رئيس المركز، للوقوف على أوضاع المدينة، ومناقشة عددًا من الملفات القائمة بالمدينة والمعوقات.



وأضاف "التوني" أن المحافظ ناقش مع رئيس المركز أعمال الرصف والتجميل، والمشاريع الحالية والقادمة، موجهًا بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات، والرقابة على الأسواق، وازالة الإعلانات المخالفة، فضلًا عن استقبال المواطنين وحل شكواهم.



وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه رئيس المدينة خلال الاجتماع بحصر احتياجات المركز من المعدات والقوى البشرية للارتقاء بالأداء، والاستفادة القصوى من الأصول المتاحة وتعظيم الموارد.



