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فن

اليوم.. مغني الراب العالمي بانكي دبليو متحدثا في منتدى الشباب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:03 ص
مغني الراب العالمي
مغني الراب العالمي بانكي دبليو
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صدى البلد
يشارك اليوم نجم الراب العالمي بانكي دبليو في إحدى جلسات منتدى شباب العالم والتي تحمل عنوان "دور الفنون في التعامل مع القضايا الإنسانية".

وتدير الجلسة الإعلامية قصواء الخلالي ويشارك بها عدد آخر من المتحدثين يروون تجاربهم في إطار دور الفنون وكيف يمكنها التأثير في قضايا الإنسانية.

ويعتبر بانكي دبليو واحد من نجوم العالم في فن الراب وهو أمريكي من أصل نيجيري.
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