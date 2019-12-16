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تنسيقية الأحزاب: الأكذوبة الكبرى التى نعيشها هى فكرة الإعلام المحايد.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب
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حمزة شعيب
قال نور الشيخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والمشارك بمنتدى شباب العالم، إن الأكذوبة الكبرى التي نعيشها، هي فكرة الإعلام المحايد، حيث إنه لا يوجد إعلام محايد، ولكن الإعلام يكون موجها إما مع الدولة أو ضدها.

وأضاف نور الشيخ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» في تغطية خاصة من شرم الشيخ لفعاليات منتدى شباب العالم، إن معركة الوعي ومحاربة الشائعات تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.

وتابع نور الشيخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك الكثير من الشباب في حالة حزن لعدم تمكنهم من المشاركة في منتدى الشباب هذا العام.

وأكد نور الشيخ، أن منتدى شباب العالم هو الشكل الأصلي والفعلي للدبلوماسية الشعبية.

ومن جانبه قال جهاد سيف عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، إن منتدى شباب العالم فرصة للانفتاح الشديد على أفكار الشباب من دول العالم حيث إنه أداة لعودة مصر لمكانتها ودورها الرائد في المنطقة بحكم التاريخ والجغرافي.
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