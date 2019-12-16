محمد الشامي: الفوز على إف سي مصر دفعة كبيرة قبل مواجهة الأهلي.. فيديو

تحدث محمد الشامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم الإسماعيلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي في الدوري المصري.



وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز أمام إف سي مصر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.



وقال محمد الشامي خلال لقاء له عبر قناة "تايم سبورت": "فوز غالي جدًا قبل مباراة الأهلي المقبلة يوم الخميس، سيكون لقاء صعبا، ولكن نحمد ربنا على الثلاثة نقاط اليوم، لقد أعطت لنا دفعة كبيرة في جدول الدوري".



وواصل محمد الشامي: "الأهلي حاليًا المتصدر، نريد تحقيق المكسب لكي نحسن من مركزنا في الجدول ويكون اسم الإسماعيلي في مكانة جيدة".



وأتم: "المباراة ستكون لها حسابات مختلفة ولا نقل شيئًا عن أندية الأهلي والزمالك".