زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمستشفى إطسا المركزي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فى جولة مفاجئة، مساء اليوم، مستشفى إطسا المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ تفقد قسم الاستقبال، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية.



لافتًا أن المحافظ ناقش مع المدير الإداري والطبيب النوبطجي الاحتياجات من المستلزمات الطبية والأجهزة والقوى البشرية.



واستمع المحافظ لشكوى من العاملات بالمستشفى عن تأخر صرف الراتب، حيث وجه المحافظ بسرعة حل الشكوى وصرف الراتب، كما استمع لعدد من المرضى وذويهم عن آرائهم عن الخدمات الطبية المقدمة.



ووعد محافظ الفيوم بالاستجابة الى كافة مطالب وشكاوى العاملات بالمستشفى بشأن تأخر صرف الراتب الشهرى أسوة بباقى العاملين بالدولة والمصالح الأخرى.



