ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. وجمهورنا مشتاق إلينا.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
Advertisements
محمد رشاد
تحدث أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، عن مواجهة الأهلي المقبلة، مؤكدًا أنها ستكون مباراة قوية.

الإسماعيلي يستضيف الأهلي مساء الخميس المقبل في مباراة الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال أدهم السلحدار في تصريحات تلفزيونية لفضائية "تايم سبورت": "مباراة ستكون قوية أمام الأهلي، هو فريق محترم وجاهزون له،مواجهة الفريقين دائمًا تكون ممتعة للجماهير وعلى مستوى جيد".

وأردف: "أتمنى أن تعود الجماهير لنا من جديد في المدرجات، هم يشتاقون للإسماعيلي".

واختتم: "كان من المفترض أن نواجه المصري في الإسماعيلية، ولكننا سافرنا 600 كيلو لكي نخوض المباراة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. أيمن السلحدار مدير فنيا مؤقتا للإسماعيلى خلفا لـ ميودراج يسيتش

صبري المنياوي: الجهاز الفني للإسماعيلي تقاضى مستحقاته قبل الرحيل.. فيديو

علي غيط: الإسماعيلي أصبح حقل تجارب للمدربين

مارك فوتا: تدريب الإسماعيلي متروك لإدارة الوحدة الإماراتي

كأس مصر.. الإسماعيلي يتقدم على الإعلاميين بهدفين نظيفين في الشوط الأول

الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي مؤهل للاحتراف في أوروبا | فيديو

ترشيحاتنا

حققنا الهدف.. أول تعليق لـ رينيه فايلر بعد فوز الأهلي على حرس الحدود

بملابس مثيرة.. لاميتا فرنجية تمارس رياضة الكرة الطائرة على البحر

أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نادية شكري زوجة الراحل سامي العدل .. فيديو

مرتضى منصور يفتح النار من جديد على الخطيب ويؤكد تعاقد الأهلي مع كهربا "بلطجة"

الزمالك يكشف تفاصيل عقوبة منتظرة ضد محمود كهربا

كانت رسالة ووصلت.. رضا عبد العال يكشف سبب رحيله عن بلدية المحلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور