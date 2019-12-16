الإسماعيلي: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. وجمهورنا مشتاق إلينا.. فيديو

تحدث أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، عن مواجهة الأهلي المقبلة، مؤكدًا أنها ستكون مباراة قوية.



الإسماعيلي يستضيف الأهلي مساء الخميس المقبل في مباراة الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.



وقال أدهم السلحدار في تصريحات تلفزيونية لفضائية "تايم سبورت": "مباراة ستكون قوية أمام الأهلي، هو فريق محترم وجاهزون له،مواجهة الفريقين دائمًا تكون ممتعة للجماهير وعلى مستوى جيد".



وأردف: "أتمنى أن تعود الجماهير لنا من جديد في المدرجات، هم يشتاقون للإسماعيلي".



واختتم: "كان من المفترض أن نواجه المصري في الإسماعيلية، ولكننا سافرنا 600 كيلو لكي نخوض المباراة".