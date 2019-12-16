أسامة نبيه يكشف حقيقة امتلاكه حساب على إنستجرام.. فيديو

أكد أسامة نبيه مدرب المنتخب السابق أنه لا يمتلك أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وأشار أسامة نبيه خلال استضافته في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أنه سيقاضي من يحتل اسمه عبر الانستجرام، لأنه وضعه في أزمة اكثر من مرة مع الجماهير.



وأتم أنه يسير في الإجراءات القانونية لمعرفة من الذي يحتل اسمه عبر "إنستجرام".



وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعض التصريحات المثيرة للجدل بشأن أسامة نبيه خصوصا التصريحات الخاصة بقطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك".



