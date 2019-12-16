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رياضة

الزمالك يسعى لتأكيد انطلاقته مع كارتيرون فى مواجهة طلائع الجيش بالسويس

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد الجيش بالسويس فى إطار مباريات الأسبوع الثامن الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة طلائع الجيش هي الثانية للزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في الدوري المصري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على بيراميدز في المباراة الأخيرة للأبيض في الدوري بهدفين دون رد سجلهما مصطفى محمد ومحمود علاء.

يذكر أن آخر لقاء جمع بين الفريقين كان في الجولة الثانية من الموسم الماضي في الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وسجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما وخالد بوطيب، بينما سجل أحمد سمير هدفي طلائع الجيش.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر آخر.

بينما يقع طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط فقط، حيث لم يستطع تحقيق أي فوز وتعادل في 4 مواجهات وخسر مرتين.
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