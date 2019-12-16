شوقي عبد العال: السيسي يهتم بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة

أشاد الدكتور محمد شوقي عبد العال، أستاذ القانون الدولي باقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليًا وخارجيًا، منوهًا بأن منتدى شباب العالم من الأمور غاية الأهمية لمصر.



وقال "شوقي" لـ"صدى البلد" إن من الأمور الإيجابية التي فعلها الرئيس السيسي أن دائمًا يهتم بالشباب، وأقام مؤتمرات للشباب، وتدشن البرنامج الرئيسي لتدريب الشباب، واستفاد منه البعض بتأهليهم جيدًا ليكونوا قادة في المستقبل، وهذا يعبر عن تصور الرئيس لتمكين الشباب.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي أقام على المستوى الدولي تجربة فريدة في غاية الروعة وهي منتدى شباب العالم، الذي تجمع فيه هذا العام نحو 8 آلاف شباب من مختلف دول العالم.



وانطلقت السبت، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.



وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر في التواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.