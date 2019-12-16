خارج البرلمان اللبناني.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن

شهدت ساحة البرلمان اللبناني مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن، وسط العاصمة بيروت، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المتظاهرين.



وأِشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى وقوع غطلاق نار كثيف في محيط جسر الرينغ وذلك عشية الاستشارات النيابية التي من المفترض أن يتم خلالها اختيار رئيس جديد للحكومة.



ويحاول أنصار حزب الله وحركة أمل اختراق صفوف المتظاهرين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت إلا أن القوى الأمنية تتصدى لهم.



وتجمع الآلاف من المتظاهرين خارج البرلمان اللبناني، عقب أنباء عن تكليف سعد الحريري، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بتشكيل الحكومة الجديدة.



وطالب المتظاهرون بعدم تشكيل الحريري للحكومة اللبنانية الجديدة، داعيين إلى اختيار شخص لا ينتمي إلى أي فصيل سياسي في البلاد.