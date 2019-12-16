طالب السودان ضحية التنمر: فرحت بالجلوس بجوار الرئيس وأصبحت مشهورا

أكد جون منوت، طالب جنوب السودان الذى تعرض للتنمر، أنه لم يكن يتخيل أن يجلس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وتابع جون منوت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم طلبوا منه الجلوس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المقدمة، وكان مندهشًا من ذلك التصرف كونه سيجلس بجوار الرئيس.



وأكد أنه لم يكن يتخيل أيضًا أن يحضر منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، لأنه لم يسجل قبل ذلك لحضور المنتدى الذى يقام كل عام.



ونوه طالب جنوب السودان، إلى أنه فرح كثيرًا بجلوسه بجوار الرئيس السيسى، متوجهًا بالشكر إليه على هذه اللافتة الطيبة منه، قائلا:" كان نفسى أكون موجود في المنتدى ولم أسجل في السابق، ولكن دى أول مرة اجي منتدى شباب العالم، ومصر والسودان واحد".



وأكمل طالب جنوب السودان: "فيه ناس كتير كلمونى قالولي بقيت مشهور عايزين ناخد معاك صور وسيلفي"، متابعا :"معرفش الشباب الذين ضايقوني وكان أحدهم يقوم بالتصوير، مردتش أخذ فلوس ولا أحبسهم الشباب كما رفضت رفع دعوى قضائية عليهم".

