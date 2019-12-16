شو دونيو: سعيد بمبادرة الرئيس السيسي لتعزيز التعاون مع الفاو.. فيديو

قال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، إن الشباب هو مستقبل كل أمة، مضيفا أن منتدى شباب العالم منصة جيدة ورائعة لارسال رسائل ضد العنف فى كل أنحاء العالم.



وأضاف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" خلال حواره التلفزيوني في برنامج "من مصر" والمذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه سعيد جدا للمبادرة التى قدمها الرئيس السيسي "منتدى شباب العالم" لتعزيز التعاون مع "الفاو" وجميع الدول الأخرى.



وتابع شو دونيو، أنه يريد أن تتاح فرص عمل كثيرة لشباب لكل تنهض كل دولة بشبابها وتتقدم فى جميع المجالات بشبابها.



وأشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، أنه سوف نقوم بتوقيع خطاب نوايا مع مصر وسنقوم بتعزيز التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ومصر فى القريب العاجل.



وأوضح شو دونيو، أن الأمن الغذائى من بين التحديات العالمية بعد 2015 وبعد قرار أهداف التنمية المستدامة في إطار الجمعيات العامة للأمم المتحدة وبعد مرور اربع سنوات البرنامج لم يصل بالشكل الذى كان متوقع أن يكون علية.

