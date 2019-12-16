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توك شو

تامر حسني: ليس من السهل إقناع الفنانين الغرب ارتداء الجلباب والغناء بالعربية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:36 ص
الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
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قسم التوك شو
قال الفنان تامر حسني، إنه يحاول إيصال أغانيه إلى كل محبيه على مستوى العالم كما يتمنى أن يقوم كبار نجوم العالم بترديد أغانيه.

وأضاف تامر حسني خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "النهار": أنه ليس من السهل أن يلقي أكبر مغني بالعالم أغنية بالعربية، وأنه شارك مطربين عالميين في الغناء، قائلا: "قمت بإنتاج أغاني على نفقتي بسبب حقوق النشر وان تكون ملكي لأنها تاريخي المهني".

وأوضح تامر حسني أنه ليس من السهل إقناع الفنانين الغرب بارتداء الجلاليب والغناء بالعربية إلا إذا كان لك ثقل فني مثلهم.

وتابع "حسني" انني انتظرت ساعتين في أحد جلسات التصوير حتي يقوم المغني بنطق حرف الحاء بشكل صحيح وبعد ذلك نطقها بشكل سليم.
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