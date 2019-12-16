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أخبار البلد

أحمد خيري: الدولة مهتمة بإخراج منتدى شباب العالم بأفضل صورة.. فيديو وصور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
الإعلامى أحمد خيرى
الإعلامى أحمد خيرى
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شرم الشيخ :معتز الخصوصى
قال الإعلامى أحمد خيري إنه كان له الشرف حضوره  لمؤتمرات كثيرة في دول كثيرة، مشيرا إلى أن منتدى شباب العالم بهذا العدد والتنظيم شيء محترم جدا.

وأضاف أحمد خيري فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن منتدى شباب العالم يتطور كل عام ، واتضح اهتمام الدولة وكل الجهات المعنية تخدم بشكل حقيقى حتى يخرج المنتدى بأفضل صورة ، مشيرا إلى أن الدول المشاركة فى المنتدى أكثر من 145 دولة على مستوى العالم.

واوضح ان الجلسات الحوارية والحوار بين الأشقاء العرب والأفارقة ودول العالم كان يمثل تبادل للثقافات بشكل محترم ، حيث تناولت هذه الجلسات موضوعات مهمة مثل فرص الإستثمار فى مصر والذكاء الاصطناعى.

وانطلق مساء السبت الماضى منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذي يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت السبت الماضى فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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