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أخبار البلد

صوت يبهر الحضور في منتدى شباب العالم.. وراءه قصة ملهمة| فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
صدى البلد
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شرم الشيخ: حسام رضوان - كريم جمال
تفاجأ الحضور في منتدى شباب العالم، وتحديدا خلال فعالية "Freedom E"، التي تقام على هامش المنتدى، بصوت يغني إحدى أشهر الأغنيات الغربية، جذب أسماع الحضور الذي تجمهر حول المغنية وعازف الجيتار الذي كان برفقتها، وبدأ بالصياح والغناء.

والتقطت عدسات موقع "صدى البلد" تفاعل الجمهور مع صوت المغنية التي ظنها الجميع أجنبية، بسبب إتقانها لأغنية "I will survive" للمغنية الأمريكية جلوريا جيانور.

والمغنية التي أبهرت الجميع اليوم هي مطربة شابة مصرية تدعى، حبيبة زهران، 24 عاما، وكان بصحبتها عازف الجيتار، علي عبد السلام.

وكانت قناة "صدى البلد" قد أجرت معها مقابلة في برنامج الإعلامي أحمد مجدي «صباح البلد»، أبريل 2018، وكانت حينها طالبة بكلية صيدلة.

وقالت خلال اللقاء قالت إنها أصرت على تحقيق حلمها رغم أن الكثيرين من حولها صدموها بأن صوتها لا يصلح للغناء.

وأضافت أنها تغني باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية.

وأضافت أن والديها أكثر الداعمين لها في مشوارها، وساندوها في الحصول على تدريب مع خبيرة موسيقية إيطالية تمرنت معها على الغناء بلغات عديدة.
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