وزير الاتصالات: منتدى شباب العالم يناقش جوانب تكنولوجيا المعلومات.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن منتدى شباب العالم فى دورتة الثالثة يشمل العديد من الجلسات الحوارية لمناقشة جوانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت، خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "من مصر" والمذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن هناك العشرات من الشركات الناشئة التى تعرض حلولها ومنتجاتها من مختلف دول العالم فى منتدى شباب العالم وهذا أمر إيجابي وطيب.



وتابع وزير الاتصالات، أن أجندة المؤتمر وجلساته تعرض كافة عناصر مصفوفة تخص مجال الاتصالات والتكنولوجيا من البنية التحتية المعلوماتية مرورا بانشطة وأعمدة ووصول لبناء مصر الرقمية.



وأشار الدكتور عمرو طلعت، ان نظام الرقمى الجديد يشمل العديد من المحاور منها منظومات لترشيد موارد الدولة وتحفيز الأداء الفعال ومراقبة الأداء الحكومى.



وأوضح وزير الاتصالات، أن الوزارة تسعى لتنفيذ مخطط متكامل لبناء مصر الرقمية فى القريب العاجل.

