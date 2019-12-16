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سمير فرج: التدريبات البحرية تردع تركيا وكل من تسول له نفسه الاعتداء على استثمارات مصر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:10 ص
سمير فرج
سمير فرج
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عمرو ممدوح
قال اللواء الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن تدريبات القوات البحرية المصرية لها أكثر من رسالة وهدف، مشيرا إلى أنها تردع تركيا وكل من تسول له نفسه الاعتداء على استثمارات مصر في المياه البحرية.

وأضاف سمير فرج، في تصريحات تلفزيونية، أنه بعد حادثة ذبح مصريين في ليبيا، خرجت القوات المسلحة لإجراء ضربة جوية خارج الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن ذلك كان رادعا ولم تترك أي واقعة إيذاء أي مصري في ليبيا منذ هذا التاريخ.

ونفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.

حيث نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز "ميسترال" ومجموعتها القتالية عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط.

وقد تضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز "هاربون" وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم.

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