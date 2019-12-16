أستاذ قانون دولي: منتدى شباب العالم يحمل 4 رسائل مهمة

قال الدكتور محمد شوقي عبد العال، أستاذ القانون الدولي باقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، إن منتدى شباب العالم يحمل عدة رسائل كثيرة من أهمها، أولًا: أنه يبرز صورة مصر بأن ملتقى الحضارات، ونحن بشر جميعا نسيج واحد رغم اختلاف الأشكال والأجناس والبلدان فنحن أبناء آدم وحواء.



وأضاف "شوقي" في تصريح لـ"صدى البلد"، ثانيا أن من رسائل منتدى شباب العالم أن المشاركين فيه من جنسيات مختلفة سينقلون صورة صحيحة عن مصر وأنها أمان واستقرار.



وتابع: ثالثًا: أن منتدى شباب العالم قوى ناعمة لمصر تستطيع الدولة من خلاله تحقيق أهدافها في الخارج بأنها دولة رائدة ويعد أكبر حملة إعلانية في غاية الانتشار والقوة.



وواصل: رابعا أن المنتدى حائطَ صد أمام الدول التي تحارب مصر وتشوه صورة الأمن والاقتصاد وأي إنجازات تحققت فيها، مطالبًا الشباب في الداخل والخارج أن ينظروا إلى الحقيقة بأعينهم ولا يحصلون عليها من الإعلام المعادي لمصر، مناشدًا الإعلام المصري بتسليط الضوء على إنجازات الدولة بطريقة تصل إلى المواطن البسيط.



وانطلقت السبت، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.



وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر في التواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.