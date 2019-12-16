أحمد شوبير يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده الـ 38.. صورة

هنأ الإعلامى أحمد شوبير، الكابتن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة ونجم النادي الأهلي السابق، بعيد ميلاده الثامن والثلاثين.



ونشر أحمد شوبير، صورة له برفقة الكابيتانو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "اليوم عيد ميلاد نجم الأهلي السابق حسام غالي🎈أتمنىي لك عيد ميلاد سعيد 🎉🎂 ‏عيد ميلاد سعيد يا كابيتانو".



ويشار إلى أن حسام غالى نجم الأهلى السابق، يحتفل، اليوم الأحد، الموافق 15 ديسمبر 2019، بعيد ميلاده رقم 38، حيث ولد كابيتانو القلعة الحمراء فى 15 ديسمبر عام 1981.



وتلقى الجونة هزيمة مدوية من إنبي بملعبه ووسط جماهيره بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز، وهو ما أدى إلى إقالة الصربي نيبوشا بعد مسلسل من النتائج السلبية .



ويحتل فريق الجونة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط من فوز وحيد وتعادل والهزيمة في 5 مواجهات.



