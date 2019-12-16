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فن

بـ الكاجوال.. أحمد صلاح حسني يقضي إجازته في أسوان

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
أحمد صلاح حسنى
أحمد صلاح حسنى
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محمد بدران
نشر أحمد صلاح حسنى، صورا جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام، من مدينة أسوان.

وظهر أحمد صلاح حسنى، خلال الصور على نهر النيل، وهو يستمتع بإجازته مرتديا ملابس كاجوال، نالت إعجاب متابعيه.

من جهة أخرى، يستعد الفنان أحمد صلاح حسني، لتصوير مشاهد مسلسله الجديد "ختم النمر" للعرض في الموسم الرمضاني المُقبل 2020. 

مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سويا مسلسل "حكايتى" ، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.

يذكر أن آخر أعماله مسلسل بل لا دليل" بطولة خالد سليم ودرة، عمر الشناوى وعدد من الفنانين، تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفى ، كما شارك فى رمضان الماضى بمسلسلي "حكايتى" مع ياسمين صبرى، ومسلسل "كلبش3" مع النجم أمير كرارة.
بـ الكاجوال.. أحمد صلاح حسني يقضي إجازته في أسوان
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