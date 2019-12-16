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فن

محمد ممدوح يروج لـ فيلم العنكبوت بصحبة أحمد السقا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
السقا ومحمد ممدوح
السقا ومحمد ممدوح
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محمد بدران
شارك الفنان محمد ممدوح جمهوره بصورة جديدة تجمعه بالنجم أحمد السقا على هامش احتفالية وشوشة، عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق ظافر العابدين على الصورة قائلًا: "استنوني ل تالت مرة مع النجم أحمد السقا.. فيلم العنكبوت للمخرج الكبير أحمد نادر جلال يارب يعجبكم" نالت إعجاب متابعيه.

وانتهى أحمد السقا، من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويستكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

يُذكر أن الفنان محمد ممدوح عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.
محمد ممدوح يروج لـ فيلم العنكبوت بصحبة أحمد السقا
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