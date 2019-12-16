بتمارين شاقة.. منى ممدوح تشعل إنستجرام من داخل الجيم

شاركت الفنانة الشابة منى ممدوح جمهورها بمقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" في صالة الجيم.



وظهرت منى ممدوح من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" ترتدي بنطال باللون الأسود، الذي يبرز عن جمالها ورشاقتها، وارتدت تي شيرت نصف كُم باللون الأسود كشف عن بطنها، ورفعت شعرها البنى للخلف بطريقة ناعمة.



وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير ومن تعليقاتهم "صباح النشاط - عاش يا بطل - عسولة - برافو منمن - برافو - عاش ياوحش".



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



كما شاركت منى ممدوح فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.



