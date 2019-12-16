خنازير تقف أمام القاضي في المحكمة.. تفاصيل

تشهد المحاكم الألمانية قضية مثيرة للجدل، حيث يمثل مجموعة من الخنازير أمام القضاء الألماني للحصول على حقوقهم في عدم المساس بأجسادهم أو إخصاء أعضائهم.



فقد قام نشطاء حقوق الحيوان بالتصرف نيابة عن الخنازير بحظر الإخصاء دون تخدير، واتجهت مجموعة حملة PETA لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في ألمانيا لحظر الإجراء الذي وصفوه بالمؤلم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ووصف الحقوقيون أن ما يتم هو انتهاك لحقوق الخنازير، مشيرين إلى أن الأشخاص الذين يقومون بإخصاء الحيوانات مثيرين للجدل بشكل متزايد في أوروبا، ولكن تم حظره في السويد والنرويج وسويسرا.



لكن المزارعين يقولون بأن خصي الخنازير بعد أيام قليلة من الولادة ضروري لمنع تلوث الخنزير، وهو ما يحدث في بعض الأحيان حيث تصدر رائحة كريهة عند طهي لحم الخنزير وخاصًة الخنازير الذكور.



في عام 2013 ، حظر البرلمان الألماني الإخصاء دون مخدر لتخفيف الألام، لكنه عرض على المزارعين فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لمساعدتهم على التكيف مع التغيير، ومع ذلك ، تم تمديد الجدول الزمني العام الماضي حتى عام 2021 مما تسبب في غضب النشطاء مما أدى بهم إلى رفع الدعوى في نوفمبر نيابة عن الخنازير الصغيرة.



ويطالب الحقوقيون من القضاة أن يدركوا أن الخنازير لها حقوق مماثلة لحقوق الإنسان وأن هذه الحقوق تنتهك من خلال العمل الوحشي للإخصاء دون تخفيف الألم بالمخدر.