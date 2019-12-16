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منوعات

النور في القلب.. ياسمين الخطيب تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة.. شاهد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:29 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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محمد بدران
نشرت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" في أحدث ظهور.

وظهرت ياسمين الخطيب ترتدى فستانًا باللون الأحمر، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها ، وظهرت بمكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية.

وعلقت ياسمين قائلة: "بدلًا من القلق بشأن ما لا يمكنك التحكم فيه ، حوّل طاقتك إلى ما يمكنك إنشاؤه create روي تي بينيت - النور في القلب # صباح_الياسمين.

وانهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيها، للتعبير لها عن مدي إعجابهم، معلقين: "القمر - باربي - قلبي - اجمل ياسمين - تجننى - حبيبتى - صباح العسل ياقمراية - قلبى الصغير لايتحمل".

يُذكر أن ياسمين الخطيب قدمت مع الإعلامي تامر امين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها مؤخرًا وتعتبر من أكثر الإعلاميات المثيرات للجدل.

النور في القلب.. ياسمين الخطيب تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة.. شاهد
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