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أخبار العالم

الكشف عن موعد أداء الرئيس الجزائري الجديد لليمين الدستورية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:12 ص
الرئيس الجزائري الجديد
الرئيس الجزائري الجديد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الجزائرية، أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، سيؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل، كرئيس جديد للبلاد.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، أعلن الجمعة الماضية، فوز عبد المجيد تبون، برئاسة الجزائر بنسبة 58% من الأصوات.

وفي مؤتمر صحفي، قال "شرفي"، إن عبد المجيد تبون حصل على أكثر من 4 ملايين و950 ألف صوت ليصبح الرئيس الثامن للجزائر، مؤكدًا أن المواطنين عبروا عن رأيهم خلال الانتخابات بكل حرية وديمقراطية.

وأضاف أن نسبة التصويت داخل الجزائر بلغت 41.13 %، لافتا إلى أن أكثر من 24 مليون جزائري حق لهم التصويت في الانتخابات.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر، بنجاح الانتخابات الرئاسية، مقدما التهنئة للرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التهنئة: "نهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية، كما نهنئ الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به".
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