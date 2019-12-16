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منوعات

راجل من صغره.. طفل 4 سنوات ينقذ شقيقته الصغرى من الموت

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قد يضرب الأطفال أمثالا في الشجاعة تهتدي الكبار إلى إتباع خطواتهم، فقد استطاع طفل شجاع في الـ 4 من عمره أن ينقذ حياة أخته الصغيرة بعد أن تعلم الإسعافات الأولية في مرحلة ما قبل المدرسة.

كان الطفل الذي يدعى "شكونادو" يجلس مع شقيقته الأصغر "بيلا" البالغة من العمر عامين، في المنزل وفوجئ الطفل بأن أخته في حالة غريبة ويبدو عليها أنها تختنق بعد ان ابتلعت عدد من بنس الشعر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

تصرف الطفل بشجاعة وذكاء رغم صغر سنه وأنقذ شقيقته من مرحلة الخطر، فيقول:"بفضل المهارات التي تعلمها في فصل أطفال Mini First Aid Kids ، أدركت أنها كانت في خطر وتمكنت من الجري والحصول على المساعدة".

على الرغم من خوفه ، قام "شيلو " بضربها على ضهرها ولكن ضرباته لم تكن قوية بشكل كافي، فأسرع ليخبر والده بما حدث ليتمكن من تسديد ضربات قوية على ظهر الطفلة لتحريك البنس المعدنية.

وقال الولد الصغير الشجاع: " حاولت في إخراج البنس ولكن فشلت فصرخت إلى والدي لأن بيلا كانت تختنق"، وأضاف: "شعرت بالخوف الشديد على أختي ولكن والدي أنقذها في اللحظات الأخيرة"، ومن هنا تتعامل الأسرة والأصدقاء والأقارب مع "شكونادو" على أنه طفل شجاع جدًا.
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