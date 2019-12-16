وقعت فـي حبه بنظرة عين.. أسما شريف منير تحكي قصة حبها الأول

عبّرت أسما شريف منير، عن حبها الشديد لزوجها الفنان محمود حجازي بمناسبة عيد ميلاده.
ونشرت صورة لهما عبر حسابها الرسمي على "أنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"دي اول صورة أتصورها معاك كانت من ٣ سنين، و دي اول مره نحس اننا هنتكعبل في بعض اللحظه دي بصيت في عيني اوي (عشان صايع) و أنا سعتها قمت واقعة في حبك علي طول ..فاكر؟".
وتابعت :"ربنا يخليك لينا و ميحرمنيش منك و نكمل مع بعض عمرنا كله.. بحبك كل سنة و أنت طيب و حنين و ناجح و في ضهري".
يذكر أن انفصل الثنائي عن بعضهما البعض بعد فترة من ارتباطهما، ثم فاجأوا الجمهور بعودتهم مجددًا، ونشر صور حفل الزفاف.
ونشرت صورة لهما عبر حسابها الرسمي على "أنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"دي اول صورة أتصورها معاك كانت من ٣ سنين، و دي اول مره نحس اننا هنتكعبل في بعض اللحظه دي بصيت في عيني اوي (عشان صايع) و أنا سعتها قمت واقعة في حبك علي طول ..فاكر؟".
وتابعت :"ربنا يخليك لينا و ميحرمنيش منك و نكمل مع بعض عمرنا كله.. بحبك كل سنة و أنت طيب و حنين و ناجح و في ضهري".
يذكر أن انفصل الثنائي عن بعضهما البعض بعد فترة من ارتباطهما، ثم فاجأوا الجمهور بعودتهم مجددًا، ونشر صور حفل الزفاف.