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فن

وقعت فـي حبه بنظرة عين.. أسما شريف منير تحكي قصة حبها الأول

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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آيه عاطف
عبّرت أسما شريف منير، عن حبها الشديد لزوجها الفنان محمود حجازي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت صورة لهما عبر حسابها الرسمي على "أنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"دي اول صورة أتصورها معاك كانت من ٣ سنين، و دي اول مره نحس اننا هنتكعبل في بعض اللحظه دي بصيت في عيني اوي (عشان صايع) و أنا سعتها قمت واقعة في حبك علي طول ..فاكر؟".

وتابعت :"ربنا يخليك لينا و ميحرمنيش منك و نكمل مع بعض عمرنا كله.. بحبك كل سنة و أنت طيب و حنين و ناجح و في ضهري".

يذكر أن انفصل الثنائي عن بعضهما البعض بعد فترة من ارتباطهما، ثم فاجأوا الجمهور بعودتهم مجددًا، ونشر صور حفل الزفاف.
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