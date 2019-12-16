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فن

تامر حسني: كنت هتعلق على السوشيال ميديا لو خسرنا بطولة الأمم الأفريقية.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
تامر حسني
تامر حسني
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آيه عاطف
حل الفنان تامر حسني ضيف برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة "النهار"، للحديث عن أعماله الفنية المقبلة بعد دخوله موسوعة جينيس.

وقال تامر أثناء استضافته :" لو كنا اتغلبنا في بطولة الامم الافريقية كنت أنا هتعلق على السوشيال ميديا كده .. انت اللي روحت وشك فقر .. أول ما اطلب مني أغني أغنية للفريق وانا ف دماغي الكوميكس .. وأنا من جوايا عمال أقول يا رب يكسبوا".

بينما تابع :أنا كان نفسي يكسبوا فعلًا لان ده جيل مشرف .. خاصة إننا احنا كجماهير بنقلب على اللاعيبة ف ثانية .. هي الكورة كده".

يذكر أن ينتظر تامر حسني، عرض فيلمه الجديد "الفلوس" يوم 25 ديسمبر الجاري، في جميع دور عرض السينما.
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