حقيقة عرض واشنطن خفض الجمارك على السلع الصينية



قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت روبرت لايتهايزر، أمس الأحد، إن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول عرض المفاوضون الأمريكيون تخفيض الجمارك الأمريكية الإضافية على السلع الصينية إلى النصف "غير دقيق".



وأضاف المسؤولان - في بيان مشترك - حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنه "بينما نحن لا نعلق على محتوى المفاوضات (التجارية مع الصين)، فإننا قلنا علنا وفي تقرير (الصحيفة) أن هذا العرض كاذب وغير حقيقي وبلا أساس.. لم يحدث".

وأكد منوتشين ولايتهايزر أنهما قالا أثناء حوارهما مع صحفيي "وول ستريت جورنال" أن تقرير الصحيفة المبني على مصادر مجهولة الهوية "كاذب تماما".

وشدد المسؤولان أنه "لم يتم تقديم مثل هذا العرض للصين من قبل الولايات المتحدة.. ولا يوجد مفاوض أمريكي معروف واحد قد يدعم هذا الكذب.. وأنه لا يوجد مفاوض صيني يمكن أن يكون مصدر هذه المعلومة".

وتابع منوتشين ولايتهايزر: "لن نتكهن بسبب إقدام أمريكيين أو صينيين غير منخرطين في هذه المفاوضات على التلاعب بالقصة .. هذا مثال آخر على الإبلاغ عن حدث مهم مزعوم يستند إلى مصادر سرية والتي بعضها قد يحتوي على تحيز واضح".

وطالب منوتشين ولايتهايزر "صحيفة وول ستريت جورنال بتوضيح أن المنخرطين فعليا في التقرير بالنسبة للولايات المتحدة قد أشاروا بوضوح إلى أنها أكاذيب ملفقة، كما ينبغي أن تكشف التحيزات المحتملة للمصادر المجهولة".

ولفتت "ذا هيل" إلى أن المتحدث باسم "وول ستريت جورنال" لم يكن متاحا على الفور للتعليق على بيان منوتشين ولايتهايزر.