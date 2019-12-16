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فن

محمد حماقي يتألق بـ جرا إيه في حفل بني سويف.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:21 ص
محمد حماقي
محمد حماقي
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آيه عاطف
أحيا الفنان محمد حماقي، مساء أمس الأحد، حفلا غنائيا كبيرا في جامعة النهضة بمحافظة بني سويف، وسط حضور عدد جماهيري ضخم.

وقد محمد حماقي، عدد من الأغاني الخاصة به كان من بينها :"مـ البداية"، و"يا ستار"، و"راسمك في خيالي"، و"كل يوم من ده"، و"واحدة واحدة"، وغيرها من الأغاني.

بينما تألق في غناء أغنية :"جرا ايه"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا، وهي أغنية من من البوم "من قلبي بغني" انتاج Nogoum Records.

"جرا ايه" كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموزع الموسيقي توما.

يذكر أن محمد حماقي، طرح مؤخرًا كليب أغنية "راسمي في خيالي" والذي إحتل التريند رقم 1 على اليوتيوب، كما جاء على قمة قائمة الـ Popular music على تطبيق "أنغامي"، بعد أيام قليلة من طرحه.
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