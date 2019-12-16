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أخبار العالم

سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق بالكويت والداخلية تحذر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:26 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
شهدت العديد من المناطق بالكويت سقوط كثيف للأمطار، وذلك استمرارا لتقلبات الطقس التي تشهدها منطقة الخليج كلها.

ونتيجة لذلك، دعت وزارة الداخلية الكويتية قائدي السيارات ومستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر نظرًا لهطول أمطار رعدية متفرقة على مناطق متفرقة من البلاد.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام قائدي السيارات بقانون المرور وعدم التردد بطلب المساعدة من رجال الأمن المتواجدين على الطرق أو الاتصال على هاتف الطوارئ 112 لطلب أي مساعدة أمنية أو انسانية.

وإلى السعودية، شهدت مدينة تبوك السعودية تساقط الثلوج، على مرتفعات المدينة، حيث خرج المواطنون لمشاهدة الثلوج والاحتفال بها.

فيما أعلنت بعض المديريات التعليمية في السعودية عن تعليق عمل المدارس اليوم الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد.
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