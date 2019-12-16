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اقتصاد

سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:54 ص
عبد العزيز جمال


سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 ، واسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الاشهر بمصر الأهلى و مصر ، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 في البنوك


سعر الدولار والعملات الأجنبية

فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15

سعر اليورو

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 17.84 وبيع : 17.96

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 21.39 وبيع : 21.51

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.30 وبيع : 16.41

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.67 وبيع : 14.76

سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.27 وبيع : 4.30

سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 52.90 بيع : 53.26

سعر الدرهم الاماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.36 ، وبيع : 4.39

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.29 وبيع : 2.31


سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين في البنك الاهلى المصري

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الاهلى المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.26 ، وبيع : 4.30

سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين في بنك مصر

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين 16-12-2019 شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.26 ، وبيع : 4.30
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