سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 ، واسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الاشهر بمصر الأهلى و مصر ، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 في البنوك
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 17.84 وبيع : 17.96
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 21.39 وبيع : 21.51
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 16.30 وبيع : 16.41
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.67 وبيع : 14.76
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.27 وبيع : 4.30
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 52.90 بيع : 53.26
سعر الدرهم الاماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.36 ، وبيع : 4.39
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.29 وبيع : 2.31
سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين في البنك الاهلى المصري
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الاهلى المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.26 ، وبيع : 4.30
سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين في بنك مصر
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين 16-12-2019 شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.26 ، وبيع : 4.30