مروة مطر تكتب .. التربية وإعادة بناء الإنسان المصري



يعيش الإنسان اليوم دوامة من التغيرات المتجددة في الفكر والعلم والمعاملات وأساليب الحياة التي تؤثر بدورها في حياته، وفي تطور المجتمعات ونموها ، ولم يعد أي مجتمع في عصرنا الحديث يحيا في ظل خصائصه الذاتية دون أن يتأثر بغيره، بعد أن سقطت وسائل الاتصال والمواصلات، الحواجز بين المجتمعات ، ولم تعد الأزمان ولا المسافات تفصل بعضها عن بعض. ولا تستطيع أي مجتمع أن يصمد في مواجهة هذه التغيرات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية والتكنولوجية....الخ- أو حتي المشاركة فيها ما لم يكن لديه " القوي البشرية المؤهلة تأهيلا علميا وتقنينا، بما يجعلها قادرة علي معايشة ومسايرة التحديات التي أفرزتها تلك التغيرات".



وقضية إعادة بناء الإنسان المصري ذات أهمية مزدوجة، فمن ناحية: يعتبر الإنسان محور التنمية من حيث هز الذي يقوم بها ويستمتع بثمارها. لذا فنحن في حاجة إلي إنسان مصري جديد إذا كان لعملية التنمية أن تتم على النحو المرغوب. ومن ناحية أخرى: لا يتأتي لعملية بناء النظام الديمقراطي أن تنجح دون إنسان ديمقراطي. وعلى ذلك فإن تحقيق التنمية في الاتجاه المرغوب، وتعميق أسس البناء الديمقراطي يتطلب إعادة بناء الإنسان المصري.



وطبيعة الإنسان في الإسلام ليست مفهوما غيبيا، ولا ماهية مجردة، وإنما وجود حي واقعي يتجدد من خلال سلوكه ونشاطه، ومن خلال اختياره وإرادته وقدرته على التنفيذ متخذا من العلم سبيلا له ومنهجا يلتزم به، ومن الإيمان مصدر انطلاق وثبات، ومن العمل أداة بناء، وإعلاء لكلمة الله، وتحقيقا لخلافته في الأرض، فالإنسان جمع من الطاعة والاختيار، من الجبرية والحرية، من الخير والشر، وحين يميز الله تعالى الإنسان بالعقل، فذاك ليساعده على أداء رسالته وتحقيق الخلافة في الأرض.



وهذا كله يدل علي أن الإنسان في الإسلام عبارة عن وحدة متكاملة قائمة علي تداخل وامتراج وتشابك دقيق الحبكة شديد التعقيد بين المادة والروح، وليس في الإسلام انفصال بين روح وجسد أو انشقاق بين عقل ومادة.

الإنسان هو القيمة العليا في الوجود وهو مدار التربية وموضوعها، من فهمه وفهم طبيعته أولا لتصاغ له التربية السليمة والموافقة له؛ وذلك لأن التربية السليمة التي يتعرض لها الفرد، تشكل شخصيته السوية التي يصعب أن تؤدي به إلى الهاوية، وعلي الرغم من أن تنمية الموارد البشرية في رصيدها الحالي وتدفقاتها المستقبلية، هي الضمان الأكيد للوجود الحضاري، وفي نفس الوقت وسيلة للأمان الثقافي، بل والأمن القومي في مختلف جوانبه. ولأن الإنسان هو مادة التربية متعلما ومعلما، كان لابد من فهم طبيعته والوقوف علي أبعادها المختلفة، وذلك لأن الوقوف علي أبعاد طبيعة الإنسان يعني القدرة علي تنمية هذه الأبعاد وتوظيفها بما يكفل بناء الإنسان في المجتمع المصري.