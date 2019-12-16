سوسن احمد البراهمى تكتب.. لا تعطنى صدقة ولكن دلنى على المأوى

كيف حالهم فى برد الشتاء كيف حالهم فى صقيع الشتاء كيف حالهم حين هطول المطر،

هل ملابسهم البالية المرقعة واغطيتهم الممزقة التى يلتحفون بها تقيهم من برد الشتاء،

كنت اتعجب من حالهم الا يمرضون الا تاتيهم الانفلونزا مثلنا وان مرضوا فاين يداوون،

نحن نلتحف فى بيوتنا بالالحف الثقيلة ونرتدى اثقل الملابس ونغلق الشبابيك وننام على الاسرة ونستعين بالمدفأة الكهربائية ومع ذلك لم يمر علينا فصل الشتاء دون ما نصاب بنزلات البرد

فكيف بحالهم هم وهم يفترشون الطرقات وينامون فى الطل، كنت امر عليهم وارى من يشفق عليهم ويعطيهم القليل من المال وكنت ارى ايضا من يمر عليهم ويكتفى بكلمة يا حرام، ولكن هل تجدى الكلمات والقليل من المال ..



فاليوم وجد المشردون من يجفف دموعهم ويطيب اوجاعهم ويحنو عليهم اطلق سيادة الرئيس السيسى مبادرة ( حياة كريمة ) لتوفير حياة كريمة للمواطنين فكلف وزارة التضامن الاجتماعى بتكوين فرق اطلق عليها ( فرق التدخل السريع ) لانقاذ المشردين سواء من كبار السن او الاطفال

وهذه الفرق عملها هو انقاذ اكبر عدد من المشردين الكبار والاطفال بلا مأوى وتسكينهم فى مراكز الرعاية والايواء الخاصة فى عدد من المحافظات

وهذه الفرق تتكون من 17 وحدة متنقلة تتحرك فى 10 محافظات وتقدم المساعدات من بطاطين وطعام ومأوى يقيمون فيه والهدف الرئيسى من تشكيل فرق الانقاذ السريع هو دعم جهود انقاذ المشردين من كبار السن والاطفال الذين لا يجدون ماوى لهم بالاضافة الى التدخل العاجل حال وجود اى تجاوزات او انتهاكات ضد نزلاء دور الرعاية الاجتماعية المختلفة.



وهذه الفرق تتشكل من 17 وحدة متنقلة للتدخل السريع يضم كل منها نحو 8 افراد مدربين على اعلى مستوى من اجل اتخاذ الاجراءات المطلوبة حال ما يستوجب تدخلهم وكل فريق يضم اخصائيا نفسيا واخر اجتماعيا يمكنهما التعامل مع الحلات التى يواجهونها ويوجد فرق محلية للتدخل السريع فى المحافظات، بالاضافة الى فريق عمل بالقاهرة، وهذه المبارة اطلقها سيادة الرئيس من سنوات بدايتها كانت باطفال الشوارع ثم شملت بعد ذلك الكبار والاطفال، وهذه الفرق تتعامل مباشرة مع اى بلاغات تتلقاها على الخط الساخن التابع لوزارة التضامن الاجتماعى او عبر وسائل الاعلام او عبر وسائل التواصل الاجتماعى لتوفير الرعاية المطلوبة ونقل المشردين من جميع الاعمار الى اماكن ايواء مناسبة فضلا عن توفير وجبات ساخنة لمن يرفضون الانتقال الى هذه الدور وهذه الفرق تعمل على مدار الساعة بلا توقف ولا اجازات.



لاقت الحملة تفاعلا كبيرا من المواطنيين الذين ابلغوا عن حالات متعددة فى الشوارع وساعدوا فرق البحث والانقاذ فى عملهم على حصر الاطفال وكبار السن مما ساهم فى انجاح المبادرة بشكل كبير، وتقوم فرق الانقاذ السريع اولا بالكشف الفورى والتحاليل للمشردين للتاكد من حالتهم الصحية وعلاج المرضى منهم ثم تنقلهم لدور الايواء ، ولا تكتفى هذه الفرق بذلك فقط ولكن تعيد من يريدون العودة الى اسرهم ، حيث تقوم فرق الانقاذ السريع بتصوير المشردين وعرض صورهم على صفحات المفقودين ومواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة منهم لاعادة المشردين الى ذويهم

ونجحت بالفعل هذه الفرق فى اعادة اعداد كثيرة جدا جدا من المشردين الى اقاربهم.



تتلقى فرق الانقاذ السريع عبر صفحتها على فيسبوك البلاغات المباشرة عن المشردين واماكن وجودهم فتتوجه فورا الى هذه المناطق وتقوم بالانقاذ

فقط ما عليك هو ان تلتقط صورة للمشردين بالموبايل ان وجدتهم فى الشارع وترسلها على صفحة الانقاذ السريع وتبلغ ايضا عن مكان واى محافظة واى شارع وجدت به هؤلاء المشردين.



لا تكن سلبيا عزيزى المواطن وشارك فى صنع الخير .. الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعى وعن مكان المشرد على تليفون (16439 ) او يتصل على رقم (16528 ) " الرقمين دول هما ارقام الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعى"، اما الرقم الخاص بفريق الانقاذ السريع هو كالاتى

01095368111 .. او يرسل للصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى www.facebook.com/moss.egypt



وأختتم حديثى بكلمة شكرا سيادة الرئيس ..

