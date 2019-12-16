الرئيس السيسي يدعو لمواجهة الدول الداعمة للإرهاب.. وليبيا تستعد لمقاضاة تركيا دوليا..أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على الموضوعات ذات الاهتمام بالشأن المحلي الإماراتي، والإقليمي والدولي، كما ركزت على الشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، التي نقلت تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مواجهة الدول التي تقدم الدعم بكل أشكاله للجماعات الإرهابية.



وقال الرئيس السيسي، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ إن: "الدول الداعمة للإرهاب لا بد أن يكون لدينا الحسم في مواجهتها.. بغض النظر عن المصالح".



وأكد أن الإرهاب في كثير من الأحيان يكون غطاء للجريمة المنظمة، مضيفًا أن مواجهة هذه الآفة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الدولية. وتابع: "لا بد من مساعدة الدول التي تواجه الإرهاب؛ لأن هذه الظاهرة تنمو بشكل مستمر".



فيما كشفت الامارات عن مشاركتها في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عن طريق وفدين رئيسيين، يضم الأول نخبة من مجالس الشباب التابعة للمؤسسة الاتحادية للشباب، بالإضافة إلى الشباب من مختلف الدول العربية الذين يمثلون مركز الشباب العربي.



وأعربت شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب عن تشرفها بمشاركة الدولة للمرة الثانية والتواجد في مصر بين إخواننا وأخواتنا للمشاركة في المنتدى في نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ومن لبنان، غمر الدخان وسط بيروت حينما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على احتجاج قرب البرلمان اللبناني أمس الأحد في اشتباكات لليلة الثانية.



كان مئات الأشخاص قد عادوا للتظاهر في بيروت رغم حملة قوات الأمن العنيفة على احتجاج في الليلة السابقة عندما أدت الاشتباكات إلى إصابة العشرات.



وفي ليبيا، أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة أنها بصدد رفع دعوى قضائية دولية ضد تركيا، بسبب دعمهما للميليشيات في ليبيا، في وقت حقق الجيش الوطني الليبي، تقدمًا نحو العاصمة طرابلس من عدة محاور.



وأشار بيان للخارجية إلى أن لجنة وزارية تقوم بحصر الأضرار التي خلفتها الأعمال الإرهابية، ورصد الأدلة التي تُثبت تورط تركيا في تلك الأعمال على مدى 5 سنوات.واضاف البيان انه سيتم التنسيق بين القضاء المحلي والدولي، لرفع دعاوى ضد أنقرة، والمطالبة بمعاقبة المتورطين.



ومن الاردن، أحبطت دائرة المخابرات الأردنية العامة مخططًا جديدًا لخلية إرهابية داعشية، لاستهداف قاعدة عسكرية في مدينة معان، إلى جانب استهداف دوريات تابعة للأمن العام وقوات الدرك، في وقت أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن اللجنة القانونية النيابية تجري الإعداد للتوقيع على قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.





وفي الأراضي المحتلة، تطالب السلطة الفلسطينية إسرائيل بتمرير الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة كما ورد في الاتفاقات، وفوق أن إسرائيل تضع هذه الاتفاقات خلف ظهرها وتحت عجلات جرافاتها، فإنها تزيد عليها نهجًا جديدًا لصالح الاستيطان وحملات اعتقال متجددة في القدس نفسها وبقية الضفة المحتلة، في حين أن 18 الف منزل في القدس مهددة بالهدم.



وعالميا، أعلنت الإدارة الأمريكية الأسبوع المقبل خططًا لسحب نحو أربعة آلاف جندي من أفغانستان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تقدمت سرايا الاقتحام التابعة للجيش الوطني الليبي في محور عين زارة فيما تقهقرت ميليشيات «ثوار طرابلس» تاركة خلفها بعض الآليات والأسلحة، وأكدت التقارير سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا جراء المعارك الجارية لتحرير العاصمة في حين شهدت بعض المواقع اقتتالًا عنيفًا بين فصائل مسلحة تابعة لحكومة الوفاق.



ومن الولايات المتحدة، أظهر استطلاع للرأي، أمس الأحد، أن 50% من المواطنين الأمريكيين يؤيدون عزل الرئيس دونالد ترامب، في وقت يعتزم أحد النواب الديمقراطيين الانشقاق والتحول إلى الحزب الجمهوري، اعتراضًا على بدء إجراءات مساءلة الرئيس.



ومن صحيفة الاتحاد، قال معاون ديمقراطي كبير في الكونجرس الأميركي إن الديموقراطيين في مجلس النواب سيكشفون عن بنود مساءلة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب غدا الثلاثاء.



ومن بريطانيا، وضع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خططًا لإدارة «حكومة ثورية» تشمل إقالة وزراء وإلغاء وزارات، واستبدال موظفي الخدمة المدنية بخبراء خارجيين في محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد.





