شاهد.. طرد فؤاد السنيورة من الجامعة الأمريكية ببيروت

طرد فؤاد السنيورة....



قبل انطلاق حفل موسيقي في قاعة Assembly Hall - الجامعة الأميركية، وعند حضور فؤاد السنيورة الى الحفل، قام الحاضرين بهتاف:" برا برا برا سنيورة طلاع برا" و "ثورة ثورة ثورة".#لبنان_ينتفض✊#كلن_يعني_كلن مورطين#تسقط_سلطة_القمع والنهب pic.twitter.com/0xKZdIa4Rj — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) December 15, 2019

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة طرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، من قاعة الاحتفالات في الجامعة الأمريكية ببيروت.واحتج الحاضرون على حضور السنيورة، أمس الأحد، حيث طالبوه بالخروج، مرددين الهتافات والتي كان أبرزها "برا برا برا سنيورة اطلع برا" و"ثورة ثورة ثورة"، ليغادر الأخير القاعة فورًا.وكانت مظاهرات حاشدة، اندلعت أمس الأحد، أمام مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة بيروت، للمطالبة بتشكيل حكومة اختصاصيين.وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "المتظاهرين نظموا اعتصامًا حاشدًا في ساحة الشهداء ومحيط مجلس النواب حاملين الأعلام اللبنانية وهاتفين بشعارات تطالب بتأليف حكومة اختصاصيين".وأصيب عشرات المتظاهرين بجروح في وسط بيروت خلال مواجهات ليلًا مع قوات الأمن تخللها اطلاق غاز مسيّل للدموع ورصاص مطاطي، وتعدّ الأعنف منذ انطلاق حركة الاحتجاج المطالبة برحيل الطبقة السياسية قبل شهرين.ووقعت هذه المواجهات قبل استشارات يفترض أن يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية الإثنين لتسمية رئيس حكومة، فيما يعارض المتظاهرون تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الذي يبدو الأوفر حظًا، ويطالبون بحكومة اختصاصيين مستقلة عن السلطة السياسية.