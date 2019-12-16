خلل كارثي في Google Chrome بعد تحديثه الأخير| تفاصيل

أبلغ مطورو تطبيقات الهواتف عن ارتكباهم لخلل كبير في جوجل كروم- Chrome تحديدا إصدار Chrome 79 على نظام هواتف أندرويد، والذي تم إصداره يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر، وتم تقديم تقرير بالأخطاء الأولى يوم الخميس الماضي.



ووفقا لموقع زد نت المتخصص في الأخبار التقنية فإن هذا الخلل يؤدي إلى حذف بيانات المستخدم وإعادة تحميل تطبيقات الجهاز، وحدث هذا الخطأ أثناء عملية التحديث من Chrome 78 إلى Chrome 79 وفي هذا الاصدار قام مطورو Google بتغيير موقع دليل Chrome.



وأقر مطورو جوجل Google بارتكاب هذه العملية ونسيان نقل محتويات localStorage أو WebSQL إلى دليل Chrome 79 الجديد ، مما يجعل البيانات غير قابلة للوصول لجميع المستخدمين.



ويعد كل من localStorage و WebSQL آليات تخزين تسمح لموقع ويب بتخزين البيانات على جهاز المستخدم، ويتم استخدام localStorage و WebSQL على نطاق واسع على الأجهزة المحمولة ، وخاصة من قبل مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة.



وتعتمد هذه التطبيقات اعتمادًا كبيرًا على آليات مثل localStorage أو WebSQL لحفظ الإعدادات وبيانات المستخدم، بدلًا من استخدام قاعدة بيانات SQLite المنفصلة.



وعند بدء تشغيل Chrome 79، تفقد هذه التطبيقات القدرة على الوصول إلى جميع الملفات والبيانات المحفوظة داخل مجلدات Chrome 78 localStorage و WebSQL القديمة، وفقد مستخدمي التطبيق البيانات والإعدادات والملفات وحتى الوصول إلى حساباتهم.



وتأثر بهذه الأزمة أكثر من 250 ألف مستخدم بالفعل، مع توقعات بمواجهة مليونين آخرين مشكلة مماثلة خلال الأيام المقبلة.