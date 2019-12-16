حقوق الإنسان: مصر من أوائل الدول الموقعة على المواثيق الدولية.. فيديو

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس المصرى لحقوق الانسان:إن حقوق الإنسان عبارة عن مواثيق دولية تم الاتفاق عليها، ووقعت عليه أغلب الدول بموجب التوثيقات التي قامت بها البرلمانات .



وأضاف الدكتور حافظ أبو سعدة،خلال برنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية "DMC " أننا نمتلك عدد من الالتزامات من المواثيق الدولية،مشيرا إلى أن مصر أعلنت في تقريرها الدورى فى نوفمبر انها تلتزم بالمواثيق الدولية وأنها تنجز على أرض الواقع .



وأشار عضو المجلس المصرى لحقوق الانسان ،الى ان حقوق الانسان ليست مقتصرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقط بل تشمل السياسية والمدنية والثقافية بالتالى فان مصر من أوائل الدول التي وقعت على المواثيق الدولية .



وتابع عضو المجلس المصرى لحقوق الإنسان ،أن مصر تواجه الإرهاب من أجل تحقيق الحقوق الاقتصادية ولا يجب أن ننسى حقوق التنمية ونحن نحارب الارهاب .



وأكد أنه عندما يكون هناك وعى شعبى يحدث الاستقرار الذي يجعل الحكومة تعمل فى وجود اريحيه فى الانجاز والإجراءات الأمنية التى تتخذها ليعم الأمن والاستقرار .



وذكر : أنه من الضروري إيمان الناس بهذا الدور والوقوف مع مصر التى تمر بهذه الأزمة الإرهابية لكي تقف من جديد،الى جانب السوشيال ميديا التي اصبحت من اهم ادوات الإرهاب فى تعلم كيفية عمل العبوات الناسفة وغيرها من الطرق التى تساعدهم فى هدم البلاد .